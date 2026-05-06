Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла: четверо – у важкому стані
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 5 травня продовжує збільшуватися
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
По медичну допомогу звернулися 43 людини віком від 20 до 66 років, з них 18 – госпіталізовані.
Стан чотирьох пацієнтів лікарі оцінюють як важкий, ще 14 людей перебувають у стані середньої тяжкості.
Інші постраждалі після обстеження та надання меддопомоги лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, ввечері 5 травня ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, використовуючи керовані авіабомби та безпілотники. Ціллю окупантів стала цивільна та промислова інфраструктура. Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 39 поранених.
Загалом минулої доби в області 49 людей отримали поранення через ворожі удари.