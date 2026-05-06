В ніч на 6 травня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини, застосовуючи ракети, авіабомби, артилерію та безпілотник

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Найважча ситуація у Дніпрі, де через вечірні удари по підприємствах загинули четверо людей. Ще 19 осіб дістали поранення, з них 13 – госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. Четверо чоловіків віком 23, 33, 44 та 52 роки перебувають у лікарні у важкому стані.

На Нікопольщині під вогонь потрапили райцентр, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади. У цих населених пунктах понівечені адміністративна будівля, готель, багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

У Синельниківському районі ворог поцілив по Дубовиківській громаді – пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.

На Криворіжжі через ворожу атаку понівечена інфраструктура.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 5 травня збільшилась до 43 людей, з них 18 – госпіталізовані. Стан чотирьох пацієнтів лікарі оцінюють як важкий.