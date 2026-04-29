09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
08:21  29 квітня
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 09:39

Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України

29 квітня 2026, 09:39
Читайте также на русском языке
Фото: AP/J. Scott Applewhite
Читайте также
на русском языке

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США наголосив на необхідності рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності та зростання міжнародних загроз

Про це із зали американського Конгресу повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні, передає RegioNews.

За словами Короля, світ переживає період невизначеності – від Європи до Близького Сходу – що створює серйозні виклики для міжнародної безпеки та впливає на життя громадян у різних країнах.

Окремо Чарльз III підкреслив, що для захисту України та її "найсміливіших людей" необхідна "непохитна рішучість", яка дозволить досягти "справедливого і тривалого миру".

Також британський король приділив увагу трансатлантичному партнерству між Великою Британією та США, назвавши його унікальним і таким, що формувався протягом століть. Він наголосив, що цей союз залишається ключовим елементом глобальної стабільності.

У промові Чарльз III згадав концепцію Атлантичного союзу, яка базується на співпраці Європи та США, та заявив, що нині це партнерство є "важливішим, ніж будь-коли". Він також підкреслив, що оновлення безпеки починається з посилення оборони та ролі НАТО.

Король Великої Британії Чарльз III під час промови. Вашингтон, США, 28 квітня 2026 року. Фото: AP/J. Scott Applewhite

У завершальній частині виступу він згадав нещодавню спробу замаху на президента США Дональд Трамп, зазначивши, що подібні акти насильства не досягнуть успіху.

Чарльз III також наголосив, що єдність союзників є ключовою для протистояння спільним загрозам і збереження міжнародної стабільності.

Як відомо, це перший візит Чарльза III до США як короля та перший державний візит британського монарха з 2007 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США війна Велика Британія конгрес корова підтримка Чарльз III
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »