Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США наголосив на необхідності рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності та зростання міжнародних загроз

Про це із зали американського Конгресу повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні.

За словами Короля, світ переживає період невизначеності – від Європи до Близького Сходу – що створює серйозні виклики для міжнародної безпеки та впливає на життя громадян у різних країнах.

Окремо Чарльз III підкреслив, що для захисту України та її "найсміливіших людей" необхідна "непохитна рішучість", яка дозволить досягти "справедливого і тривалого миру".

Також британський король приділив увагу трансатлантичному партнерству між Великою Британією та США, назвавши його унікальним і таким, що формувався протягом століть. Він наголосив, що цей союз залишається ключовим елементом глобальної стабільності.

У промові Чарльз III згадав концепцію Атлантичного союзу, яка базується на співпраці Європи та США, та заявив, що нині це партнерство є "важливішим, ніж будь-коли". Він також підкреслив, що оновлення безпеки починається з посилення оборони та ролі НАТО.

Король Великої Британії Чарльз III під час промови. Вашингтон, США, 28 квітня 2026 року.

У завершальній частині виступу він згадав нещодавню спробу замаху на президента США Дональд Трамп, зазначивши, що подібні акти насильства не досягнуть успіху.

Чарльз III також наголосив, що єдність союзників є ключовою для протистояння спільним загрозам і збереження міжнародної стабільності.

Як відомо, це перший візит Чарльза III до США як короля та перший державний візит британського монарха з 2007 року.

