16 березня 2026, 21:39

Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ

фото: Офіс Президента України
Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на березень 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

"Хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", – заявив президент України.

Зеленський подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну. Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо.

Нагадаємо, Зеленський запропонував народним депутатам "працювати або йти на фронт". На його думку, якщо депутати не служать державі в парламенті, то повинні служити державі на фронті.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
