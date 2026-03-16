Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

"Хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", – заявив президент України.

Зеленський подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну. Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо.

