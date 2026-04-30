30 квітня 2026, 12:21

На Донеччині судитимуть лісника, який продавав дозволи на вирубку дерев у ландшафтному парку

Фото: ДБР
ДБР завершило розслідування щодо майстра лісу, який виконував обов’язки керівника одного з лісництв Донеччини, що є структурним підрозділом ДП "Ліси України"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець організував схему незаконної заготівлі деревини на території регіонального ландшафтного парку, запровадивши "платну систему" за право самовільної вирубки. За гроші він дозволяв незаконну заготівлю деревини та обіцяв не реагувати на порушення.

Зокрема, у грудні 2025 року фігурант відмовив місцевому жителю у легальній купівлі дров, натомість запропонував "альтернативу" – самовільну вирубку. За це вимагав 10 тисяч гривень за день робіт.

Отримавши перші 50 тисяч гривень, посадовець підвищив "тариф" до 20 тисяч гривень за день та вимагав нарощувати обсяги вирубки.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали фігуранта під час отримання 100 тисяч гривень. Під час обшуків у нього вдома та в гаражі знайшли бойові набої.

Посадовця обвинувачують за статтями про вимагання неправомірної вигоди та незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті колишній начальник ДСНС організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн. За скоєне колишньому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

суд ліс ДБР вирубка Донецька область вирубка дерев лісництво
