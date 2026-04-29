29 квітня 2026, 13:09

Зеленський анонсував посилення далекобійних ударів по Росії

Україна збільшуватиме дальність своїх ударів по території РФ – наразі вона вже перевищує 1500 км

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь т.в. голови СБУ Євгенія Хмари щодо застосування так званих "далекобійних санкцій" – нового етапу використання українського озброєння для зниження військового потенціалу Росії.

Зеленський подякував співробітникам Служби безпеки України за результативність операцій. За його словами, кожне ураження російських об’єктів зменшує можливості військово-промислового комплексу РФ, логістики та нафтового експорту.

Президент наголосив, що Україна продовжить нарощувати дальність і ефективність таких ударів, які є відповіддю на російський терор.

"Результати очевидні для всіх. Росії потрібно завершувати цю війну. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал має бути почутий у Москві", – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
