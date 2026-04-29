Зеленський анонсував посилення далекобійних ударів по Росії
Україна збільшуватиме дальність своїх ударів по території РФ – наразі вона вже перевищує 1500 км
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Глава держави зазначив, що заслухав доповідь т.в. голови СБУ Євгенія Хмари щодо застосування так званих "далекобійних санкцій" – нового етапу використання українського озброєння для зниження військового потенціалу Росії.
Зеленський подякував співробітникам Служби безпеки України за результативність операцій. За його словами, кожне ураження російських об’єктів зменшує можливості військово-промислового комплексу РФ, логістики та нафтового експорту.
Президент наголосив, що Україна продовжить нарощувати дальність і ефективність таких ударів, які є відповіддю на російський терор.
"Результати очевидні для всіх. Росії потрібно завершувати цю війну. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал має бути почутий у Москві", – додав Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.
Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися