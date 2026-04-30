На Донеччині дрони РФ вдарили по житловому сектору: пошкоджено шість будинків

Цієї ночі російські окупанти завдали удару дронами по приватному сектору селища Ясногірка, що входить до Краматорської громади

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Унаслідок атаки пошкоджено шість приватних житлових будинків, а також господарську споруду, в якій виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", 206-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на девʼяти локаціях.