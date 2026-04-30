Фото: соцмережі

В четвер, 30 квітня, близько 10:30 у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Через атаку БпЛА виникли пожежі, здіймається дим.

Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА – на Підгороднє Дніпровського району з півночі.

Нагадаємо, кількість людей, які отримали поранення внаслідок нічної атаки по Одесі, збільшилася до 20. Двоє з них перебувають у важкому стані.