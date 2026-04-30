Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Після того, як дівчата зайшли до бліндажа, військовий запропонував їм повечеряти. Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав інтиму та відновлення стосунків.

Отримавши відмову, чоловік почав бити дівчину. Побиття тривало понад пів години. Після цього, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі, він обпалив їй обличчя недопалком.

Експерти зафіксували численні травми та підтвердили факт завдання сильного болю й психологічних страждань.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Наразі він перебуває під вартою без права на заставу. Фігуранту загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило факти катування цивільних за участю військовослужбовців одного з РТЦК та СП Харкова. Фігурантам оголосили підозру.