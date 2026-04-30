Переслідування на Закарпатті: поліція стріляла по колесах вантажівки

Скриншот із відео

На Закарпатті правоохоронці відкрили вогонь по колесах вантажівки, щоб примусово зупинити транспортний засіб після небезпечної поведінки водія

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 29 квітня близько 13:30 на стаціонарному посту на в'їзді до області в селі Нижні Ворота. Наряд групи реагування патрульної поліції зупинив вантажівку з напівпричепом для перевірки.

За даними поліції, водій одразу почав поводитися агресивно та відмовився надати документи. Надалі він умисно пошкодив службовий автомобіль і намагався здійснити наїзд на правоохоронців, після чого втік з місця події.

Під час переслідування далекобійник неодноразово створював аварійні ситуації та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Для припинення правопорушення поліцейські застосували зброю – здійснили постріли по колесах вантажівки, після чого її вдалося зупинити.

Правоохоронці затримали водія на місці. Ним виявився 30-річний мешканець Вінниці. З ним проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 2 ст. 342 КК України – опір працівникові правоохоронного органу. Його затримано, вирішується питання щодо поміщення до ізолятора тимчасового тримання.

