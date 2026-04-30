30 квітня 2026, 07:24

Переслідування на Закарпатті: поліція стріляла по колесах вантажівки

30 квітня 2026, 07:24
Скриншот із відео
На Закарпатті правоохоронці відкрили вогонь по колесах вантажівки, щоб примусово зупинити транспортний засіб після небезпечної поведінки водія

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 29 квітня близько 13:30 на стаціонарному посту на в'їзді до області в селі Нижні Ворота. Наряд групи реагування патрульної поліції зупинив вантажівку з напівпричепом для перевірки.

За даними поліції, водій одразу почав поводитися агресивно та відмовився надати документи. Надалі він умисно пошкодив службовий автомобіль і намагався здійснити наїзд на правоохоронців, після чого втік з місця події.

Під час переслідування далекобійник неодноразово створював аварійні ситуації та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Для припинення правопорушення поліцейські застосували зброю – здійснили постріли по колесах вантажівки, після чого її вдалося зупинити.

Правоохоронці затримали водія на місці. Ним виявився 30-річний мешканець Вінниці. З ним проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 2 ст. 342 КК України – опір працівникові правоохоронного органу. Його затримано, вирішується питання щодо поміщення до ізолятора тимчасового тримання.

Відео переслідування вантажівки – за посиланням.

Нагадаємо, ввечері 25 березня в соцмережах місцеві жителі повідомляли про стрілянину в Одесі. Пізніше поліція надала офіційне пояснення. Як повідомили правоохоронці, інцидент стався під час перевірки документів у водія. Неочікувано чоловік почав стріляти, в результаті чого двоє патрульних отримали поранення.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
