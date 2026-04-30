У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування

У місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки – уродженки Закарпаття, яка зникла 26 квітня. Її тіло було виявлено ввечері 29 квітня у лісовій місцевості

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на Radio Kielce, передає RegioNews.

Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, рятувальні підрозділи та інші екстрені служби.

Інформацію про розшук також активно поширювали у соціальних мережах серед української спільноти в Кельце.

Тіло жінки виявили 29 квітня близько 18:00 у лісовому масиві в районі Телеграф. За словами речниці Головного управління поліції Кельце Малгожати Перковської-Кепас, наразі всі ознаки вказують на те, що йдеться саме про зниклу українку.

"Обставини смерті встановлюються. Поліція під наглядом прокуратури проводить розслідування", – повідомили правоохоронці.

За попередніми даними, жінка тривалий час проживала та працювала у Польщі – вона переїхала до країни ще більш як десять років тому.

Наразі триває слідство для встановлення причин загибелі та всіх обставин трагедії.

