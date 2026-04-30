У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий

Фото: соцмережі

Інцидент трапився увечері 29 квітня на проспекті Перемоги.

Інцидент трапився увечері 29 квітня на проспекті Перемоги. Внаслідок вибуху транспортного засобу виникла пожежа.

Постраждав перехожий 1988 року народження. Чоловіка з травмами госпіталізували до медичного закладу.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки поліції.

Правоохоронці провели огляд місця події, встановлюють очевидців та з’ясовують усі обставини вибуху. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.

