У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля у Шевченківському районі Харкова
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент трапився увечері 29 квітня на проспекті Перемоги. Внаслідок вибуху транспортного засобу виникла пожежа.
Постраждав перехожий 1988 року народження. Чоловіка з травмами госпіталізували до медичного закладу.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки поліції.
Правоохоронці провели огляд місця події, встановлюють очевидців та з’ясовують усі обставини вибуху. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.
