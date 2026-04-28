28 квітня 2026, 12:23

Серія ударів по об'єктах РФ: уражено НПЗ, РЛС та склади окупантів

У ніч на 28 квітня підрозділи Сили оборони України здійснили серію ударів по об'єктах російських окупантів у різних регіонах

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, було завдано повторного ураження нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї. Це підприємство, за даними українських військових, використовується для забезпечення потреб окупаційної армії рф у війні проти України. Після влучання ударних безпілотників на території об’єкта виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюються.

Також українські сили уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі населеного пункту Охотниче на тимчасово окупованій території Криму.

Окрім цього, впродовж доби завдано ударів по низці військових цілей противника. Зокрема, уражено командно-спостережні пункти поблизу Молочанська, Стульневого, Успенівки та інших населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, а також склади матеріально-технічного забезпечення в районі Кирилівки.

Також повідомляється про ураження місць зосередження живої сили противника на Донеччині, а також пункту управління безпілотниками в районі Голої Пристані на Херсонщині.

У Силах оборони України заявляють, що подібні дії спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та продовжуватимуться надалі.

Нагадаємо, протягом 25 квітня та в ніч на 26 квітня Сили оборони завдали низки уражень по об'єктах противника на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, серед уражених цілей нафтопереробний завод.

