Росіяни скинули три КАБи на центр Словʼянська: пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, є поранені
У суботу, 13 червня, близько 10:45 російські війська завдали чергового авіаудару по центральній частині Словʼянська. Ворог скинув на місто три керовані авіабомби
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Внаслідок ударів значних руйнувань зазнав житловий сектор та цивільна інфраструктура – пошкоджені 23 багатоповерхівки, навчальний заклад та автомобілі.
Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Усім надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вранці 13 червня ворог вдарив дронами по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Загинув чоловік.
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