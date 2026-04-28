На Росії палає НПЗ: викид нафтопродуктів на вулицях - з'явились кадри з супутника

Російський МНС підтвердила, що внаслідок пожежі на НПЗ у Туапсе стався викід нафтопродуктів. Слід зазначити, що раніше українські військові завдавали ударів дронами

У російському Туапсе стався викід нафтопродуктів на вулиці міста. Це сталось внаслідок пожежі на нафто-переробному заводі. Сьогодні критичний для РФ об'єкт запалав з новою силою. У мережі показують кадри з місця подій.

Також згодом з'явились кадри з супутника.

Нагадаємо, також у мережі показали фото НПЗ у російському Туапсе. Раніше українські безпілотники атакували цей обʼєкт ворога.