Непогода в Украине убила двух человек, среди пострадавших ребенок (ФОТО)

В Закарпатье из-за непогоды погиб человек. Также есть раненые и жертвы в других областях

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели говорят о последствиях непогоды в 13 областях страны. В Черкассах дерево упало на квадроцикл. В результате погиб человек. Еще один человек погиб в Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка.

Из-за непогоды также в 1121 населенном пункте фиксируют обесточивание. Спасатели призывают граждан быть осторожными!

Напомним, 26 апреля в западных и центральных регионах сильные дожди с градом . В Киевской области сильный ветер сорвал крышу. Также в Харьковской области сообщали об обесточивании.