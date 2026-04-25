Упродовж минулої доби та вночі 25 квітня підрозділи Сил оборони завдали серії точних ударів по об’єктах російських військ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські бійці знищили склад боєприпасів ворога у районі Білолуцька на Луганщині та склади матеріально-технічних засобів біля Бойківського на Донеччині, а також поблизу Нововасилівки та Гуляйполя Запорізької області.

Крім того, підрозділи ЗСУ уразили низку командно-спостережних пунктів противника – в районах Святотроїцького на Запоріжжі, Новопетриківки на Донеччині, в Лисичанську на Луганщині та в районі Тьоткіно Курської області РФ.

Також були уражені пункти управління БпЛА окупантів у районах Гуляйполя та Залізничного Запорізької області.

Крім того, українські захисники били по районах зосередження живої сили ворога у районі села Сопич на Сумщині, Солонців на Луганщині, Родинського і Костянтинівки Донецької області та декількох інших населених пунктів.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони продовжують виснажувати наступальний потенціал окупаційних військ на всій лінії фронту.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.

Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України