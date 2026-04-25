16:58  25 квітня
У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: подробиці
15:12  25 квітня
На Рівненщині потяг наїхав на підлітка: 16-річний хлопець загинув
15:51  25 квітня
Напав на пасовищі: на Одещини чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини
25 квітня 2026, 18:20

Сили оборони уразили склади боєприпасів та пункти управління окупантів – Генштаб

25 квітня 2026, 18:20
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Упродовж минулої доби та вночі 25 квітня підрозділи Сил оборони завдали серії точних ударів по об’єктах російських військ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські бійці знищили склад боєприпасів ворога у районі Білолуцька на Луганщині та склади матеріально-технічних засобів біля Бойківського на Донеччині, а також поблизу Нововасилівки та Гуляйполя Запорізької області.

Крім того, підрозділи ЗСУ уразили низку командно-спостережних пунктів противника – в районах Святотроїцького на Запоріжжі, Новопетриківки на Донеччині, в Лисичанську на Луганщині та в районі Тьоткіно Курської області РФ.

Також були уражені пункти управління БпЛА окупантів у районах Гуляйполя та Залізничного Запорізької області.

Крім того, українські захисники били по районах зосередження живої сили ворога у районі села Сопич на Сумщині, Солонців на Луганщині, Родинського і Костянтинівки Донецької області та декількох інших населених пунктів.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони продовжують виснажувати наступальний потенціал окупаційних військ на всій лінії фронту.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.

Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Львівщині 15-річний хлопець погрожував 10-річній дівчинці іграшковим пістолетом
25 квітня 2026, 19:42
На Полтавщині Jaguar врізався у зупинку: водій помер
25 квітня 2026, 18:54
На Одещині стався вибух у квартирі
25 квітня 2026, 17:36
У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: подробиці
25 квітня 2026, 16:58
Кількість постраждалих через масовану атаку на Дніпро зросла до 46
25 квітня 2026, 16:13
Напав на пасовищі: на Одещини чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини
25 квітня 2026, 15:51
На Рівненщині потяг наїхав на підлітка: 16-річний хлопець загинув
25 квітня 2026, 15:12
Від побутового конфлікту до масового вбивства: хронологія теракту в Києві 18 квітня
25 квітня 2026, 14:31
Повторний удар по Дніпру: серед 9 постраждалих – три дитини
25 квітня 2026, 13:48
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
