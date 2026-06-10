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10 червня 2026, 18:44

На Харківщині рецидивіст кинув гранату в поліцейських та відкрив вогонь

10 червня 2026, 18:44
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Фото: поліція Харківської області
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Вночі 8 червня в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Під час переслідування працівники поліції неодноразово висували законні вимоги про зупинку транспортного засобу шляхом використання проблискових маячків, спеціальних звукових сигналів та спеціального гучномовця, проте зловмисник проігнорував законні вимоги поліцейських.

Продовжуючи тікати від переслідування, водій кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та влаштував стрілянину по працівниках поліції.

Внаслідок дій правопорушника правоохоронці отримали акубаротравми.

Характеристики та тип вибухового пристрою, який був використаний проти правоохоронців, наразі встановлюють експерти.

Нападника оперативно затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Ізюмського району, раніше судимий за тяжкі злочини.

Поліцейські повідомили нападнику про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу щодо військового. Він погрожував насильством працівникам поліції.

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