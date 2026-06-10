Кривава драма у Вінниці: чоловік убив знайому та наклав на себе руки

Фото: поліція Вінницької області

У Вінниці поліція встановлює обставини загибелі двох людей після конфлікту, який стався 10 червня на вулиці Привокзальній

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews .

За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав своїй знайомій ножових поранень.

"За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав знайомій ножових поранень", — повідомили в поліції.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

Після цього чоловік тим самим ножем завдав собі смертельних поранень.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо,що перед судом постане киянин, якого обвинувачують у жорстокому побитті літньої жінки. Від отриманих травм вона померла.