Російський терор у Херсоні: окупанти вбили енергетика під час ремонтних робіт

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Сьогодні, 10 червня, російські окупанти вкотре цілеспрямовано атакували цивільних працівників у Херсоні. Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт від удару ворожого дрона загинув енергетик

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 червня 2026 року близько 13:40 російські військові здійснили атаку безпілотником по одній із вулиць Херсона.

Унаслідок скидання вибухового пристрою загинув працівник енергетичної компанії. У момент атаки чоловік виконував аварійно-відновлювальні роботи.

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, що впродовж 9 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометами, БпЛА