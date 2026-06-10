Російський терор у Херсоні: окупанти вбили енергетика під час ремонтних робіт
Сьогодні, 10 червня, російські окупанти вкотре цілеспрямовано атакували цивільних працівників у Херсоні. Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт від удару ворожого дрона загинув енергетик
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 10 червня 2026 року близько 13:40 російські військові здійснили атаку безпілотником по одній із вулиць Херсона.
Унаслідок скидання вибухового пристрою загинув працівник енергетичної компанії. У момент атаки чоловік виконував аварійно-відновлювальні роботи.
Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ.
Нагадаємо, що впродовж 9 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометами, БпЛА