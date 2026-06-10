На Кіровоградщині на "відкатах" за дрова викрили лісничого: вимагав гроші з кожного вантажівки

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Спеціалізована екологічна прокуратура Кіровоградської області викрила схему незаконного збагачення, яку організував лісничий одного з лісництв ДП "Ліси України". Посадовець брав "данину" з підприємців за можливість купувати деревину

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру лісничому одного з лісництв Чорноліського надлісництва ДП "Ліси України” в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець налагодив схему незаконного отримання коштів від підприємця, який займався закупівлею та реалізацією паливної деревини.

За безперешкодний відпуск лісопродукції чоловік вимагав так звані "відкати" — по 1000 гривень з кожного вантажного автомобіля з деревиною. У разі відмови від таких платежів підприємець фактично не міг би отримувати необхідну для своєї діяльності лісопродукцію.

Загалом правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди на суму 92 тисячі гривень.

Під час передачі чергового траншу в розмірі 37 тисяч гривень на території автозаправної станції у місті Знам’янка правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти вилучено.

Нагадаємо, що на Буковині викрито масштабні незаконні вирубки лісу, що сталися через службову недбалість посадовців. Загальні збитки державі становлять майже 19 млн гривень.