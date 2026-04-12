В Україні дорожчатимуть ліки: у МОЗ назвали причини

Фото з відкритих джерел

В Україні найближчим часом доведеться витрачати більше грошей на ліки. Проте громадян заспокоюють тим, що не буде одномоментного подорожчання одразу на всі товари в аптеці

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

Директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов зазначив, що на 10-15% подорожчають ліки, які постачають з інших країн. Причина полягає у змінах курсу валют. При цьому це не означає, що подорожчають одразу всі медикаменти.

"Якщо створити запас ліків на один — два місяці, можна зекономити якусь суму, але вона не настільки значна, щоб ризикувати, щоб купувати ліки, які вам не знадобляться", - каже експерт.

Нагадаємо, в Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн.