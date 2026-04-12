10:15  12 квітня
"Отримайте виплату": українців попередили про шахрайські повідомлення
11:15  12 квітня
Великоднє "перемир'я": росіяни атакували Україну понад 1700 разів - Генштаб
11:35  12 квітня
На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військових
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2026, 18:55

В Україні дорожчатимуть ліки: у МОЗ назвали причини

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні найближчим часом доведеться витрачати більше грошей на ліки. Проте громадян заспокоюють тим, що не буде одномоментного подорожчання одразу на всі товари в аптеці

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

Директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов зазначив, що на 10-15% подорожчають ліки, які постачають з інших країн. Причина полягає у змінах курсу валют. При цьому це не означає, що подорожчають одразу всі медикаменти.

"Якщо створити запас ліків на один — два місяці, можна зекономити якусь суму, але вона не настільки значна, щоб ризикувати, щоб купувати ліки, які вам не знадобляться", - каже експерт.

Нагадаємо, в Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни ліки
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »