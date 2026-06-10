Уламки збитого "Шахеда" впали на потяг у Сумах: деталі від Укрзалізниці

Фото: Facebook/Укрзалізниця

Про це інформує АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Під час повітряної атаки "Шахед" був збитий над будівлею вокзалу, після чого його уламки впали на пасажирський потяг №143 сполученням Суми – Рахів.

Унаслідок падіння уламків сталося загоряння даху останнього вагона.

На момент інциденту пасажири та поїзна бригада перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Наразі пожежу ліквідовано. Попри наслідки атаки, потяг продовжив рух за маршрутом із затримкою близько п'яти годин. Залізничники працюють над тим, щоб скоротити відставання від графіка.

Як відомо, раніше RegioNews повідомляв, що в Сумах під час посадки пасажирів на потяг на залізничній платформі впав російський безпілотник типу "Шахед".

Нагадаємо, в ніч на 10 червня ворог атакував Україну 207 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.