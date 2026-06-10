В Україні не скасують паперові трудові книжки після 10 червня: що відомо

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В Україні після 10 червня, коли завершується п'ятирічний перехідний період для перенесення даних із паперових трудових книжок в електронну систему, процес оцифрування триватиме й надалі

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, передає RegioNews.

У відомстві наголосили, що завершення перехідного періоду не означає втрату трудового стажу або скасування паперових трудових книжок як документа.

"10 червня 2026 року завершується п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему. Однак це не означає, що трудовий стаж зникне або що громадяни втратять можливість підтвердити періоди роботи", – йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

У міністерстві пояснили, що оцифрування триватиме і після цієї дати, а громадяни та роботодавці й надалі зможуть подавати дані для внесення до Реєстру застрахованих осіб через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Зазначається, що перехідний період було запроваджено для поступового перенесення великого обсягу даних із паперових носіїв в електронну систему.

Стаж не зникне і після завершення періоду

У Мінсоцполітики підкреслили, що якщо дані з трудової книжки ще не внесені до електронного реєстру, їх можна подати пізніше. При цьому вже набутий трудовий і страховий стаж не втрачається.

Паперова трудова книжка й надалі може використовуватися як підтвердження періодів роботи, зокрема під час призначення пенсії.

Пенсіонерам повторно звертатися не потрібно

Також у міністерстві зазначили, що пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки на оцифрування. Усі необхідні дані вже були враховані під час призначення пенсій і зберігаються в базах Пенсійного фонду.

"Головне для громадян: після 10 червня процедура оцифрування трудових книжок продовжиться, паперова трудова книжка не втрачає значення, а набутий стаж залишається збереженим", –підсумували у відомстві.

Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно було до 10 червня 2026 року.

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