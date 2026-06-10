Дніпропетровщина під масованим ударом дронів: понад 50 атак, є поранені та руйнування

Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні 10 червня Дніпропетровська область зазнала безпрецедентної кількості атак з боку російських окупантів. Протягом дня ворог понад 50 разів накривав регіон вогнем, використовуючи ударні безпілотники. Під прицілом опинилися три райони області

Про це повідомив голова Дніпропетровщини Олександр Ганжа, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Понівечені підприємство, автомобільна майстерня, заправка, приватні будинки та автівки.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Роздорській та Миколаївській громадах. Зруйнований приватний будинок.

Цілили росіяни й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджені інфраструктура та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 35 і 41 років. Лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, що у ніч на 10 червня російські війська близько 20 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області.