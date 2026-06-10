Дніпропетровщина під масованим ударом дронів: понад 50 атак, є поранені та руйнування
Сьогодні 10 червня Дніпропетровська область зазнала безпрецедентної кількості атак з боку російських окупантів. Протягом дня ворог понад 50 разів накривав регіон вогнем, використовуючи ударні безпілотники. Під прицілом опинилися три райони області
Про це повідомив голова Дніпропетровщини Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Понівечені підприємство, автомобільна майстерня, заправка, приватні будинки та автівки.
У Синельниківському районі противник завдав удару по Роздорській та Миколаївській громадах. Зруйнований приватний будинок.
Цілили росіяни й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджені інфраструктура та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 35 і 41 років. Лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, що у ніч на 10 червня російські війська близько 20 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області.