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10 червня 2026, 14:52

На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух

10 червня 2026, 14:52
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Фото: Національна поліція
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У Конотопському районі внаслідок вибуху невідомого предмета травмувалися двоє дітей віком 15 та 11 років. Обох хлопців із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що діти знайшли предмет, схожий на набій, і кинули його у багаття. У результаті детонації стався вибух, через який вони отримали поранення.

Поліція наголошує, що будь-які предмети, схожі на боєприпаси або їхні елементи, становлять серйозну небезпеку. Навіть через тривалий час вони можуть здетонувати внаслідок нагрівання, удару або іншого зовнішнього впливу.

Правоохоронці закликають батьків регулярно нагадувати дітям правила мінної безпеки та пояснювати, що у жодному разі не можна торкатися підозрілих предметів, переносити їх, розбирати або кидати у вогонь.

У разі виявлення невідомих або підозрілих предметів громадян просять не наближатися до них, відійти на безпечну відстань, попередити інших та негайно повідомити за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, в Сумській області вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника, який під час ворожої атаки впав на дах житлового будинку та не здетонував.

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