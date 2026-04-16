16 квітня 2026, 22:36

Ціни на бензин в Україні: експерти прогнозують здешевленя - коли це станеться

16 квітня 2026, 22:36
Фото з відкритих джерел
Після нещодавнього подорожчання бензину на українських АЗС експерти прогнозують зниження ціни. Аналітики пояснили, чому

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін зазначив, що на українському ринку найближчим часом може змінитися ситуація. Радикального обвалу цінників не буде, проте, як вважає експерт, є передумови для здешевшення бензину:

• Конкуренція з держмережею: "Укрнафта" за рахунок дешевшого пального перетягнула значну частину клієнтів. Аби їх повернути, інші мережі готові працювати з мінімальним прибутком.
• Відсутність дефіциту: Бензин активно постачається з Європи залізничними вагонами, а запаси дизеля після рекордного імпорту в березні (577 тис. тонн) залишаються високими.
• Логістичні акції: Провайдери пального купували ресурс за різними цінами, тому деякі мережі зможуть виставити цінник на 50 копійок або гривню дешевше вже найближчим часом.

"Ціни на нафту можуть навіть трохи знизитися. Паливна криза поки скасовується, і особливого впливу на внутрішній ринок світові конфлікти в найближчі місяці не матимуть", - вважає Дмитро Льоушкін.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
