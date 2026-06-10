У Києві знайшли чоловіка, який вбив собаку

Фото: Національна поліція

9 червня у Святошинському районі загинула собака. Тепер поліція знайшла чоловіка, який вбив тварину

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, чоловік був у пʼяному стані. Він викинув собаку породи Бішон з шостого поверху житлового будинку. Тварина загинула від травм.



Тепер він отримав підозру. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 червня очевидці повідомили правохоронцям про падіння собаки з шостого поверху багатоповерхівки. Це сталось на вулиці Чорнобильській.