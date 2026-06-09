Від Чорнобиля до Лондона: як війна переходить у нову фазу

На фронті ситуація залишається надзвичайно напруженою. Кількість бойових зіткнень наближається до двох сотень на добу

На фронті ситуація залишається надзвичайно напруженою. Кількість бойових зіткнень наближається до двох сотень на добу

Ілюстрація: ШІ

Однією з найрезонансніших подій останніх днів став удар російського безпілотника по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

За інформацією української сторони та МАГАТЕ, пошкоджено будівлю прийому контейнерів і приміщення міжнародних інспекторів. Водночас радіаційний фон залишається в межах норми. Проте сам факт атаки на об'єкт ядерної інфраструктури вкотре демонструє готовність кремля використовувати ризики техногенних катастроф як інструмент політичного та психологічного тиску не лише на Україну, а й на всю Європу.

На фронті ситуація залишається надзвичайно напруженою. Кількість бойових зіткнень наближається до двох сотень на добу. російська армія продовжує робити ставку на масове застосування дронів, керованих авіабомб і виснажувальних штурмових дій. Водночас Сили оборони України зберігають здатність не лише стримувати наступальний тиск противника, а й завдавати відчутних ударів по його логістичних маршрутах і важливих об'єктах у тилу.

Не менш важливі процеси відбуваються на дипломатичному напрямку. У Лондоні відбулися переговори Володимира Зеленського з Кіром Стармером, Емманюелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Європейські лідери підтвердили подальшу підтримку України, необхідність посилення систем протиповітряної оборони та координацію політичних зусиль щодо завершення війни.

Паралельно у західних медіа з'явилася інформація про спроби використання неформальних каналів комунікації для пошуку можливостей прямих переговорів між Києвом і москвою.

Загалом події останніх днів демонструють одночасне загострення на двох взаємопов'язаних напрямах. З одного боку, росія нарощує військовий і терористичний тиск, дедалі частіше створюючи ризики для ядерної та енергетичної безпеки Європи. З іншого – посилюється дипломатична активність європейських партнерів, які дедалі більше прагнуть відігравати самостійну роль у пошуку шляхів припинення війни.

Найближчі тижні покажуть, який із цих чинників матиме визначальний вплив на подальший розвиток подій.