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Віктор Ягун Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ info@regionews.ua
09 червня 2026, 08:58

Від Чорнобиля до Лондона: як війна переходить у нову фазу

09 червня 2026, 08:58
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На фронті ситуація залишається надзвичайно напруженою. Кількість бойових зіткнень наближається до двох сотень на добу
На фронті ситуація залишається надзвичайно напруженою. Кількість бойових зіткнень наближається до двох сотень на добу
Ілюстрація: ШІ
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Однією з найрезонансніших подій останніх днів став удар російського безпілотника по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

За інформацією української сторони та МАГАТЕ, пошкоджено будівлю прийому контейнерів і приміщення міжнародних інспекторів. Водночас радіаційний фон залишається в межах норми. Проте сам факт атаки на об'єкт ядерної інфраструктури вкотре демонструє готовність кремля використовувати ризики техногенних катастроф як інструмент політичного та психологічного тиску не лише на Україну, а й на всю Європу.

На фронті ситуація залишається надзвичайно напруженою. Кількість бойових зіткнень наближається до двох сотень на добу. російська армія продовжує робити ставку на масове застосування дронів, керованих авіабомб і виснажувальних штурмових дій. Водночас Сили оборони України зберігають здатність не лише стримувати наступальний тиск противника, а й завдавати відчутних ударів по його логістичних маршрутах і важливих об'єктах у тилу.

Не менш важливі процеси відбуваються на дипломатичному напрямку. У Лондоні відбулися переговори Володимира Зеленського з Кіром Стармером, Емманюелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Європейські лідери підтвердили подальшу підтримку України, необхідність посилення систем протиповітряної оборони та координацію політичних зусиль щодо завершення війни.

Паралельно у західних медіа з'явилася інформація про спроби використання неформальних каналів комунікації для пошуку можливостей прямих переговорів між Києвом і москвою.

Загалом події останніх днів демонструють одночасне загострення на двох взаємопов'язаних напрямах. З одного боку, росія нарощує військовий і терористичний тиск, дедалі частіше створюючи ризики для ядерної та енергетичної безпеки Європи. З іншого – посилюється дипломатична активність європейських партнерів, які дедалі більше прагнуть відігравати самостійну роль у пошуку шляхів припинення війни.

Найближчі тижні покажуть, який із цих чинників матиме визначальний вплив на подальший розвиток подій.

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Україна РФ війна перемовини переговори про мир фронт Європа Чорнобиль російська армія Сили оборони
 
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