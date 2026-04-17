17 квітня 2026, 13:22

Змушували співати гімн РФ: з окупації повернули 19 дітей

Минулого тижня з окупації на підконтрольну Україні територію повернули ще 19 дітей і підлітків

Про це розповіли в Bring Kids Back UA, передає RegioNews.

За словами організаторів, кожна з врятованих дітей зазнала тиску, залякувань і спроб нав'язати російську ідентичність. Нині всі вони перебувають у безпеці.

Серед врятованих – 11-річна Емілія, 19-річна Софія та 17-річний Матвій.

Емілію в школі змушували брати участь у військових заходах, а за відмову – чинили психологічний тиск і цькування. Це призвело до проблем зі здоров’ям.

Софію, за даними команди, переслідував російський військовий через використання української мови, а в навчальному закладі її карали за проукраїнську позицію.

Матвія обманом вивезли до так званого "табору", де змушували співати російський гімн. Після повернення він змушений був переховуватися від патрулів, які шукали підлітків для вручення повісток.

Загалом разом із цими дітьми було врятовано ще 16 осіб. Усі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну допомогу, підтримку з документами, житлом і соціальну адаптацію.

Водночас, за оцінками ініціаторів, сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, де триває тиск і примусові практики з боку окупаційної влади.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

У Чернігові після атаки РФ зупинили ТЕЦ: місто без гарячої води
17 квітня 2026, 12:40
У Києві з Дніпра виловили російський дрон з нерозірваною бойовою частиною
17 квітня 2026, 12:34
На Одещині затримали продавчиню, яка шпигувала за позиціями ППО для ФСБ
17 квітня 2026, 11:38
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Виклик 102 заради поїздки: у Полтаві чоловік вигадав спробу самогубства
17 квітня 2026, 14:21
Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн
17 квітня 2026, 13:56
На Харківщині помічник лісничого навів росіян на позиції ЗСУ: загинули 5 військових
17 квітня 2026, 13:37
На Одещині "нагріли" тисячі гривень на укриттях для дитсадку
17 квітня 2026, 13:15
У Чернігові після атаки РФ зупинили ТЕЦ: місто без гарячої води
17 квітня 2026, 12:40
У Києві з Дніпра виловили російський дрон з нерозірваною бойовою частиною
17 квітня 2026, 12:34
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
17 квітня 2026, 12:28
У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
17 квітня 2026, 12:17
По $7 тисяч з людини: на Рівненщині викрили схему втечі за кордон
17 квітня 2026, 11:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »