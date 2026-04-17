Змушували співати гімн РФ: з окупації повернули 19 дітей

Ілюстратвине фото: saveukraineua.org

Минулого тижня з окупації на підконтрольну Україні територію повернули ще 19 дітей і підлітків

Про це розповіли в Bring Kids Back UA.

За словами організаторів, кожна з врятованих дітей зазнала тиску, залякувань і спроб нав'язати російську ідентичність. Нині всі вони перебувають у безпеці.

Серед врятованих – 11-річна Емілія, 19-річна Софія та 17-річний Матвій.

Емілію в школі змушували брати участь у військових заходах, а за відмову – чинили психологічний тиск і цькування. Це призвело до проблем зі здоров’ям.

Софію, за даними команди, переслідував російський військовий через використання української мови, а в навчальному закладі її карали за проукраїнську позицію.

Матвія обманом вивезли до так званого "табору", де змушували співати російський гімн. Після повернення він змушений був переховуватися від патрулів, які шукали підлітків для вручення повісток.

Загалом разом із цими дітьми було врятовано ще 16 осіб. Усі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну допомогу, підтримку з документами, житлом і соціальну адаптацію.

Водночас, за оцінками ініціаторів, сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, де триває тиск і примусові практики з боку окупаційної влади.

