17 квітня 2026, 12:34

У Києві з Дніпра виловили російський дрон з нерозірваною бойовою частиною

17 квітня 2026, 12:34
Фото: поліція
У Голосіївському районі Києва поліцейські дістали з річки безпілотник, який росіяни запустили на столицю під час масованої атаки 16 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив місцевий мешканець.

Під час обстеження акваторії вибухотехніки встановили, що у воді лежить ворожий БпЛА з бойовою частиною, яка не здетонувала. Попередньо, це дрон типу "Герань-2" (Shahed).

Фахівці перевели боєприпас у безпечний стан та вивезли на спеціалізований полігон для контрольованого знищення.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів заборонено наближатися до них. Про знахідку необхідно негайно повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, 16 квітня у Києві уламки російської ракети виявили у дворі багатоповерхового житлового будинку.

Київ війна обстріли дрон безпілотники річка Дніпро Герань-2
