UA | RU
UA | RU
17 апреля 2026, 13:22

Заставляли петь гимн РФ: с оккупации вернули 19 детей

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: saveukraineua.org
Читайте також
українською мовою

На минувшей неделе из оккупации на подконтрольную Украине территорию вернули еще 19 детей и подростков

Об этом рассказали в Bring Kids Back UA, передает RegioNews.

По словам организаторов, каждый из спасенных детей испытал давление, запугивания и попытки навязать российскую идентичность. Сейчас все они находятся в безопасности.

Среди спасенных – 11-летняя Эмилия, 19-летняя София и 17-летний Матвей.

Эмилию в школе заставляли участвовать в военных мероприятиях, а за отказ – оказывали психологическое давление и травлю. Это привело к проблемам со здоровьем.

Софию, по данным команды, преследовал российский военный из-за использования украинского языка, а в учебном заведении ее наказывали за проукраинскую позицию.

Матвея обманом вывезли в так называемый "лагерь", где заставляли петь русский гимн. После возвращения он вынужден был скрываться от патрулей, искавших подростков для вручения повесток.

Всего вместе с этими детьми были спасены еще 16 человек. Все они находятся в центрах "Надежды и обновления", где получают психологическую помощь, поддержку с документами, жильем и социальную адаптацию.

В то же время, по оценкам инициаторов, сотни тысяч украинских детей по-прежнему остаются на временно оккупированных территориях, где продолжается давление и принудительные практики со стороны оккупационных властей.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война РФ оккупация подростки дети российская армия российская пропаганда оккупированные территории
