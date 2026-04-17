17 квітня 2026, 11:38

На Одещині затримали продавчиню, яка шпигувала за позиціями ППО для ФСБ

Фото: СБУ
СБУ затримала ще одну коригувальницю ракетно-дронових атак росіян по Одещині. Нею виявилась місцева агентка ФСБ, яка готувала координати для нової серії обстрілів південного регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, цього разу ворог планував здійснити прицільні удари по ППО, що захищає прибережну зону. Під особливою увагою російської спецслужби були пункти базування мобільних вогневих груп, а також бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони.

Щоб виявити "потрібні" геолокації і передати їх ФСБ, агентка об’їжджала на громадському транспорті місцевість поблизу узбережжя Чорного моря. У разі виявлення військових об’єктів фігурантка пішки проводила біля них дорозвідку, під час якої фотографувала та знімала на відео зовнішні периметри потенційних "цілей".

Також зловмисниця позначала їхнє розташування на гугл-картах, а потім зберігала скріншоти електронних координат на своєму смартфоні.

У такий спосіб агентка накопичувала розвіддані для передачі куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона фіксувала на смартфон позиції українських військ.

Наведенням повітряних атак ворога займалась завербована ФСБ місцева продавчиня. У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Затриманій оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Одесі таксиста, який шпигував за місцевмими електропідстанціями та позиціями Сил оборони, прикриваючись роботою.

