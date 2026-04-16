Суд звільнив з-під варти підозрюваного в держраді соратника Януковича

Про це hromadske повідомив адвокат парламентаря Віктор Карпенко, передає RegioNews.

За словами юриста, захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу й суд його задовольнив.

Водночас в Офісі генерального прокурора заявили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу для Шуфрича та наполягали на продовженні тримання під вартою.

У підсумку суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, на початку 2024 року народному депутатові від нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування силових структур РФ в Криму.

Раніше Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити з під варти народного депутата Нестора Шуфрича під заставу. Йшлося про 33 мільйони 280 тисяч гривень.