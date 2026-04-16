21:48  16 квітня
З'явилися подробиці стрілянини в школі на Закарпатті
17:47  16 квітня
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16:05  16 квітня
Після похолодання в Україну повернеться потепління
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2026, 21:23

Суд звільнив з-під варти підозрюваного в держраді соратника Януковича

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нестора Шуфрича звільнили з-під варти. Йому призначили цілодобовий домашній арешт

Про це hromadske повідомив адвокат парламентаря Віктор Карпенко, передає RegioNews.

За словами юриста, захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу й суд його задовольнив.

Водночас в Офісі генерального прокурора заявили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу для Шуфрича та наполягали на продовженні тримання під вартою.

У підсумку суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, на початку 2024 року народному депутатові від нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування силових структур РФ в Криму.

Раніше Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити з під варти народного депутата Нестора Шуфрича під заставу. Йшлося про 33 мільйони 280 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »