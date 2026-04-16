20:25  16 апреля
Появились подробности о продвижении россиян в Харьковской области
17:15  16 апреля
В поврежденном российской атакой кафе Днепра большой наплыв клиентов
16:05  16 апреля
После похолодания в Украину вернется потепление
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 21:23

Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене соратника Януковича

16 апреля 2026, 21:23
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Нестор Шуфрич был освобожден из-под стражи. Ему назначили круглосуточный домашний арест

Об этом сообщил адвокат парламентария Виктор Карпенко, передает RegioNews.

По словам юриста, защита подала ходатайство об изменении меры пресечения и суд его удовлетворил.

В то же время в Офисе генерального прокурора заявили, что возражали против изменения меры пресечения для Шуфрича и настаивали на продлении содержания под стражей.

В итоге суд постановил изменить ему меру пресечения: вместо содержания под стражей обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета. Указанное определение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, в начале 2024 года народному депутату от ныне запретной "Оппозиционной платформы – При жизни" Нестору Шуфричу сообщили о подозрении за финансирование силовых структур РФ в Крыму.

Ранее Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи народного депутата Нестора Шуфрича под залог. Речь шла о 33 миллионах 280 тысячах гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »