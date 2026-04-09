12:55  09 квітня
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
09 квітня 2026, 15:40

15 років за ґратами: директор "Асканії-Нова" незаконно вивіз рідкісних тварин до РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні вперше за час повномасштабної війни винесли вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд визнав винним так званого директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади і працювати у сфері публічних послуг на 15 років.

Прокурори довели, що після окупації заповідника у 2022 році він очолив створену загарбниками псевдоустанову та разом із представниками заповідників РФ організував незаконне вивезення рідкісних і зникаючих тварин, серед яких: зебри Чапмана, американські бізони, олені Давида та кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України. Частину тварин перемістили до кримського парку левів "Тайган".

Загальна сума збитків становить 85,2 млн грн.

Довідка: "Асканія-Нова" – природоохоронна установа міжнародного значення, що входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО та перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права.

Незаконне вивезення тварин кваліфіковане як воєнний злочин, зокрема порушення норм Женевської та Гаазької конвенцій.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
