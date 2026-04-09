15 років за ґратами: директор "Асканії-Нова" незаконно вивіз рідкісних тварин до РФ

В Україні вперше за час повномасштабної війни винесли вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд визнав винним так званого директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади і працювати у сфері публічних послуг на 15 років.

Прокурори довели, що після окупації заповідника у 2022 році він очолив створену загарбниками псевдоустанову та разом із представниками заповідників РФ організував незаконне вивезення рідкісних і зникаючих тварин, серед яких: зебри Чапмана, американські бізони, олені Давида та кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України. Частину тварин перемістили до кримського парку левів "Тайган".

Загальна сума збитків становить 85,2 млн грн.

Довідка: "Асканія-Нова" – природоохоронна установа міжнародного значення, що входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО та перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права.

Незаконне вивезення тварин кваліфіковане як воєнний злочин, зокрема порушення норм Женевської та Гаазької конвенцій.