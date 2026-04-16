Сили безпілотних систем уразили ворожі ЗРК, військові та нафтові бази РФ
У ніч на 16 квітня Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази «Іскандерів», базу «Рубікону» та дві нафтобази у Криму
Як передає RegioNews, про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
За його словами, дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" уражено у Криму (населені пункти Міжгірʼя та Курортне).
Було уражено:
- ЗРГК "Панцир", нп Феодосія, АР Крим (9 бат 414 обр)
- ЗРК "Оса-АК", нп Водяне, Донецька область (6 та 7 бат 414 обр)
- ЗРК "Бук-М1", нп Багатівка, Запорізька область (1 оц СБС)
- база ОТРК "Іскандер" нп Міжгірʼя, Крим (9 бат 414 обр)
- база ОТРК "Іскандер" нп Курортне, Крим (9 бат 414 обр)
- нафтобаза "Октябрське", Крим (9 бат 414 обр)
- нафтобаза Глибокий Яр, Крим (9 бат 414 обр)
- склад БП 758 цмтз ЧФ Росії (нп Міжгірʼя, Крим, 413 оп "Рейд")
- ТПД, майстерня, склад БпЛА "Рубікон", нп Гірне, Донеччина (1 оц СБС).
Також "Мадяр" повідомив про удар по Туапсе.
Як повідомлялось, українські військові атакували російський нафтохімічний завод за 1500 км від України. Підприємство входить до російського холдингу "Росхім" і є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального.
