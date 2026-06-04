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04 червня 2026, 12:55

На Рівненщині 17-річна водійка BMW потрапила в ДТП і перекинула авто

04 червня 2026, 12:55
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Фото: Національна поліція
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У Рокитнівському районі Рівненщини неповнолітня кермувальниця потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, керуючи автомобілем без посвідчення водія

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 2 червня близько 18:45 у селі Старе Село на вулиці Богдана Хмельницького.

За даними поліції, 17-річна жителька села Березове, керуючи автомобілем BMW, не обрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки та стану транспортного засобу, не впоралася з керуванням і спочатку врізалася в бетонну електроопору, а потім – у дерев'яний паркан. Від удару автомобіль перекинувся на територію приватного господарства.

Дівчина, яка була твереза, не отримала тілесних ушкоджень.

Поліцейські склали на неповнолітню адміністративні матеріали за:

  • ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП);
  • ч. 1, 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без посвідчення водія та без чинного страхового поліса).

Правоохоронці вкотре нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху та наголошують, що керування транспортом дозволене лише за наявності відповідного посвідчення.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.

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