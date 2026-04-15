Сили оборони уразили техніку, логістичні об’єкти та особовий склад РФ на Запоріжжі, Донеччині та у Криму

Українській військові уразили низку військових об’єктів РФ на окупованих територіях та в самій Росії

Як передає RegioNews, про це повідомили у Генштабі.

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14-го та у ніч на 15-те квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога", – йдеться у повідомленні.

Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу "С-400” (Красногірське, Запорізька область) та радіолокаційну станцію "Небо-СВУ” (Гвардійське, Крим).

На тимчасово окупованій території Запорізької області наші воїни били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

Тим часом на Донеччині в районі населеного пункту Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

"Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу Сили оборони знищили 1010 окупантів, один танк, одну бронемашину, 50 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 253 одиниці автомобільної техніки ворога.