15 квітня 2026, 15:43

Сили оборони уразили техніку, логістичні об’єкти та особовий склад РФ на Запоріжжі, Донеччині та у Криму

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українській військові уразили низку військових об’єктів РФ на окупованих територіях та в самій Росії

Як передає RegioNews, про це повідомили у Генштабі.

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14-го та у ніч на 15-те квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога", – йдеться у повідомленні.

Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу "С-400” (Красногірське, Запорізька область) та радіолокаційну станцію "Небо-СВУ” (Гвардійське, Крим).

На тимчасово окупованій території Запорізької області наші воїни били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

Тим часом на Донеччині в районі населеного пункту Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

"Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу Сили оборони знищили 1010 окупантів, один танк, одну бронемашину, 50 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 253 одиниці автомобільної техніки ворога.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
