Росіяни атакували громадський транспорт у Запоріжжі: ворожий дрон влучив у тролейбус
У Запоріжжя російські окупаційні війська поцілили безпілотником у громадський транспорт
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни атакували Запоріжжя. Під ударом - громадський транспорт", - написав він.
Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, що російські війська 4 червня завдали ударів по Дніпровському району.
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