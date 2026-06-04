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04 червня 2026, 19:20

Чверть століття в неволі: на Львівщині підприємець тримав однокласника в трудовому рабстві

04 червня 2026, 19:20
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Львівщині 71-річний підприємець із Городка постане перед судом за те, що майже чверть століття утримував свого однокласника у трудовому рабстві

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 71-річного мешканця Городка, якого обвинувачують у вербуванні, переміщенні та трудовій експлуатації свого однокласника.

За даними слідства, з 2002 по 2025 рік підприємець, скориставшись уразливим станом знайомого, фактично утримував його в трудовій неволі. Чоловік виконував важку фізичну роботу без оплати, отримуючи лише їжу, цигарки та житло. Водночас його позбавили документів і свободи пересування.

Потерпілий жив у непридатних умовах, а за найменші претензії до роботи зазнавав фізичного та психологічного насильства. Лише у вересні 2025 року його вдалося звільнити.

Наразі 72-річний чоловік перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідне лікування та догляд.

Підприємцю інкримінують вербування та переміщення людини з метою експлуатації із використанням обману, уразливого стану потерпілого та насильства (ч. 2 ст. 149 КК України).

Нагадаємо, що мешканець Кропивницького силоміць утримував 56-річного переселенця з Донеччини, змушуючи його до важкої фізичної праці без оплати.

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