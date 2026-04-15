Українські військові атакували російський нафтохімічний завод за 1500 км від України

Сили безпілотних систем атакували нафтохімічний завод у Башкортостані. Підприємство розташоване за 1500 км від України

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає RegioNews.

Він зазначив, що завод у Башкортостані, що від України за приблизно 1500 кілометрів, атакували дрони 1 окремого центру Сил безпілотних систем.

Підприємство входить до російського холдингу "Росхім" і є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального.

Раніше українські військові уразили ще один великий хімічний завод у РФ. Йдеться про підприємство "Череповець-Азот", яке виготовляє хімікати необхідні для виробництва вибухівки.