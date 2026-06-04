На Хмельниччині військовий погрожував ножем поліцейським

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось у березні 2026 року. Поліції повідомили, що п'яний військовий відмовлявся покинути палату обласного протипухлинного центру, хоча отримав виписку з лікарні. Коли на місце прибули поліцейські, військовий дістав ніж та направив його в сторону поліцейських, висловивши погрозу застосування насильства, після чого поліцейським у нього був вибитий ніж з руки, а він затриманий із застосуванням кайданків.

На суді чоловік визнав свою провину. Суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області стався збройний напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків. Двоє військових отримали ножові поранення та перебувають у лікарні у важкому стані.