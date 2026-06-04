Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Чернігівщині завершилися пошуки 17-річного Всеволода Короля, який зник наприкінці травня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Вранці 3 червня тіло неповнолітнього без ознак життя виявили у річці Бистриця в місті Бобровиця.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено.

Водночас поліцейські продовжують встановлювати всі обставини трагедії у межах кримінального провадження, відкритого за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Призначено низку експертних досліджень, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 30 травня до поліції надійшло повідомлення про зникнення Всеволода Короля, 2009 року народження. Після святкування останнього дзвоника поблизу річки Бистриця у Бобровиці хлопець не повернувся додому.

До масштабної пошукової операції були залучені ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади, оперативники, криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази, військовослужбовці та небайдужі місцеві жителі.