РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – майже удвічі більше

Як передає RegioNews, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

За його словами, наразі РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428. Таким чином втрати ворога перевищують темпи їх мобілізації

"Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога", – зазначив очільник Міноборони.

За словами Федорова, минулої зими ворог випустив по Україні:

462 балістичні ракети;

майже 600 крилатих ракет;

27 тисяч дронів типу Shahed.

Як повідомлялось, за минулу добу Сили оборони знищили 1010 окупантів, один танк, одну бронемашину, 50 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 253 одиниці автомобільної техніки ворога.