РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – майже удвічі більше
Втрати ворога досягли рівня, що перевищує темпи мобілізації
Як передає RegioNews, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
За його словами, наразі РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428. Таким чином втрати ворога перевищують темпи їх мобілізації
"Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога", – зазначив очільник Міноборони.
За словами Федорова, минулої зими ворог випустив по Україні:
- 462 балістичні ракети;
- майже 600 крилатих ракет;
- 27 тисяч дронів типу Shahed.
Як повідомлялось, за минулу добу Сили оборони знищили 1010 окупантів, один танк, одну бронемашину, 50 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 253 одиниці автомобільної техніки ворога.
