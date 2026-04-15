15 квітня 2026, 18:59

РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – майже удвічі більше

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Втрати ворога досягли рівня, що перевищує темпи мобілізації

Як передає RegioNews, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

За його словами, наразі РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428. Таким чином втрати ворога перевищують темпи їх мобілізації

"Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога", – зазначив очільник Міноборони.

За словами Федорова, минулої зими ворог випустив по Україні:

  • 462 балістичні ракети;
  • майже 600 крилатих ракет;
  • 27 тисяч дронів типу Shahed.

Як повідомлялось, за минулу добу Сили оборони знищили 1010 окупантів, один танк, одну бронемашину, 50 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 253 одиниці автомобільної техніки ворога.

війна Федоров Михайло Альбертович втрати росіян Сили оборони
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
