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04 червня 2026, 21:15

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка та п’ятеро поранених

04 червня 2026, 21:15
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Фото: Олександр Ганжа
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Російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, одна людина загинула, ще п’ятеро людей дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Війська РФ застосовували безпілотники, артилерію та авіабомбу.

За словами очільника ОВА, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені будинок культури, приватна оселя, інфраструктура. Поранені 73-річний чоловік та 54-річна жінка. Лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі росіяни били по Слов’янській, Васильківській, Шахтарській і Миколаївській громадах. Пошкоджені приватні будинки, трактор. Загинула 73-річна жінка. 26-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 38-річний – у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі ворог бив по Грушівській і Апостолівській громадах. Пошкоджені кафе та автівка. 60-річна жінка поранена. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Дніпровському районі ворог цілив по Слобожанській і Петриківській громадах. Виникли пожежі. Займання, що сталося в будівлі логістичної компанії, загасили.

Нагадаємо, що російські війська 4 червня завдали ударів по Дніпровському району.

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