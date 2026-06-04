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04 червня 2026, 19:26

До 48 діб "у неволі": на Закарпатті керівництво районного ТЦК підозрюють у викраденні людей

04 червня 2026, 19:26
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру керівнику та двом співробітникам одного з районних територіальних центрів комплектування

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 4 червня 2026 року повідомлено про підозру керівнику одного з районних ТЦК та СП на Закарпатті, начальнику підрозділу військового обліку та інструктору.

За даними слідства, упродовж лютого–квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору - строк утримання становив від 1 до 48 діб.

У межах розслідування прокурори та слідчі перевірили обставини, допитали потерпілих і свідків, вилучили та проаналізували службову документацію, матеріали службових перевірок та записи з нагрудних відеореєстраторів поліції.

Також задокументовано факт катування одного з військовозобов’язаних. За даними слідства, інструктор застосував до чоловіка фізичне насильство, після чого його прикували кайданками до драбини та залишили до ранку наступного дня.

Керівнику РТЦК та начальнику підрозділу військового обліку інкримінують перевищення влади та незаконне позбавлення волі. Інструктору - катування.

Прокурори подали клопотання до суду про тримання під вартою підозрюваних. Триває встановлення інших можливих потерпілих та причетних осіб.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю, який поранив військовослужбовця ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення.

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Закарпаття Ужгород ТЦК викрадення людей
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