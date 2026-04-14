14 квітня 2026, 15:35

Українські військові вдарили по місцю зберігання російських БпЛА на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ракети SCALP вдарили по місцю зберігання ударних БпЛА у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів. Зокрема наші військові били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів

"Ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, українські дрони ліквідували ворожий Ка-52 на Донеччині. Це сталось біля населеного пункту Надіївка.

