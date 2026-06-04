У Харкові затримали грабіжника, який відібрав смартфон у чоловіка з порушеннями слуху

Фото: поліція Харківської області

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

2 червня близько 11 години до поліції надійшло повідомлення від 40-річного харків'янина про те, що біля аптеки на території Холодногірського району невідомий чоловік вирвав із його рук смартфон та втік в невідомому напрямку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та того ж дня затримали його. Ним виявився 30-річний житель іншої області, який раніше вже мав проблеми із законом та був неодноразово судимий. У нього було вилучено викрадений мобільний телефон.

Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у березні до поліції надійшло повідомлення про напад у приватному домоволодінні. Правоохоронці встановили, що двоє невідомих проникли до будинку, де перебував 24-річний чоловік.