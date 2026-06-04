Фото: ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному водію за фактом смертельного наїзду у Кривому Розі на 14-річну дівчинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, ввечері 1 червня чоловік за кермом Great Wall Hover рухався з перевищенням швидкості та збив дитину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Дівчинка померла на місці від отриманих травм.

Правоохоронці провели низку слідчих дій, зокрема вивчили записи з камер відеоспостереження.

Водія затримали. Наразі вирішується питання про взяття його під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, ввечері 1 червня на Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю.